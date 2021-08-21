Юрист Барсова рассказала о недоверии россиян к вакцинации от COVID-19

Юрист Алена Барсова прокомментировала отношение россиян к вакцинации от коронавируса.

Она отметила, что хотя клинические испытания препарата «Спутник V» доказали его безопасность, тем не менее, немало россиян скептически относятся к вакцинации, передает ФАН .

Вакцина «Спутник V» - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Тем не менее, немало стран демонстрируют более высокие темпы вакцинации населения. А все из-за того, что россияне не стремятся вакцинироваться из-за недоверия к вакцинам. Борисова сравнила процесс вакцинации с тем, как во времена Петра I в Россию привезли картофель.

Барсова отметила, что в Израиле успешно прививали граждан в рамках клинического исследования. Но в России слишком высок уровень недоверия к прививкам, и эта проблема, уверена она, существует не только в нашей стране.

«Мы не Израиль, не вся территория доступна и проблема недоверия к прививкам. Страх перед ними - это не только проблема РФ. Всемирная организация здравоохранения назвала недоверие к вакцинам одной из проблем всего населения земли наряду с бедностью и нехваткой питьевой воды», — рассказала Барсова.

Важно распространять информацию о необходимости вакцинации, а также объяснять, как вакцина влияет и какие последствия после вакцинации возможны. Это, уверены эксперты, позволbт изменить отношение к вакцинации и увеличить число тех, кто готов привиться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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