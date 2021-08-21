Вопрос о правах крымских татар вновь поднимается Украиной накануне ее Дня независимости.

24 августа Украина отметит этот праздник, а 23 августа состоится заседание так называемой «Крымской платформы», пишет Взгляд .

О крымских татарах в Киеве заговорили активно после событий 2014 года, когда Крым был присоединен к России. До этого киевские власти не волновались о судьбе крымских татар, и даже не раз говорили о том, что их может использовать Турция, чтобы взять полуостров под свой контроль.

Тем не менее, Киев вновь намерен поднять вопрос о «восстановлении прав крымско-татарского народа».

В июне Украина принял закон о коренных народах. В нем говорится о том, что в Крыму их только три – татары, караимы и крымчаки.

В конце прошлого века на полуострове под началом Мустафы Джемилева образовался «Меджлис крымско-татарского народа» (ныне запрещенная в России организация). Эта организация финансировалась из Турции и работала над тем, чтобы захватить как можно больше крымских земель. Стоит отметить, что Джамилев брал деньги у крымских татар, за что многие в Крыму его ненавидят.

Постепенно у крымских татар в Крыму появились свои банки, бизнес и даже военные организации. Все это стало возможным при попустительстве Киева. Джамилев нашел поддержку и в Киеве.

Для противостояния Меджлису Сергей Аксенов создал в Крыму русское движение. И оно защитило полуостров в 2014 году, когда сменилась власть в Киеве. Сейчас, отмечают эксперты, влияние на крымских татар, оставшихся в Крыму, со стороны Киева фактически равно нулю. Оставшись на полуострове, они сделали свой выбор, и не будут поддерживать киевскую власть.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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