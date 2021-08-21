Генерал ВСУ Игорь Гордийчук заявил о том, что война в Крыму обернулась бы утратой всей Украины.

В интервью изданию «Левый берег» Гордийчук отметил, что в 2014 году, когда Крым присоединили к России, Киев не располагал «идеологически подготовленными» бойцами, передает ИА REGNUM .

«Идеологически против России мы не могли бы собрать даже один батальон. Многие офицеры просто не были готовы стрелять в русских. В 2014 году «проукраинских» офицеров был десяток», — рассказал Гордийчук.

По его словам, ситуация в ВСУ была такой, что младшим офицерам вообще было все равно служить за Украину, или Россию. Поэтому воевать Киев побоялся, осознавая возможные последствия эскалации ситуации.

Крым был присоединен к России в 2014 году на основании результатов референдума о самоопределении полуострова. Этот референдум Киев не признает, называя Крым «временно оккупированной территорией». Стоит отметить, что Запад также не признает Крым частью РФ. В Москве не раз объяснили, что референдум является законным, и он отражает желание большинства жителей Крыма.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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