«Многие поляки мечтают об ударе по РФ»: обозреватель о нежелании США воевать с Россией

Поляки опасаются того, что постепенно Китай сумеет натравить Россию на Запад и в результате их страна окажется под контролем Москвы.

Обозреватель Витольд Сокала на страницах издания Defence24 заявил о том, что сейчас идет формирование нового мирового порядка на основе стратегического соперничества между Западом и Востоком, передает Военное обозрение . Он уверен, что «штаб-квартира Восточного блока сейчас находится в Пекине».

По мнению обозревателя, Россия не спешит проявлять агрессию в отношении стран Запада, так как они закупают у нее нефть и газ. Тем не менее, если силы, склонные к конфронтации, придут к власти в Кремле, то Польша может стать полем боя между РФ и Западом.

Если ранее Польша могла рассчитывать в такой ситуации на поддержку США, то из-за ситуации с «Северным потоком – 2», отношения между Вашингтоном и Варшавой ухудшились. Автор публикации уверен, что польские власти чрезмерно перегнули палку, выступая против этого проекта.

«Мы хотим, чтобы Америка защищала наши интересы. А когда этого нет, начинаем стрелять направо и налево. Американцы обойдутся без сотрудничества с поляками. Но для нас это было бы фундаментальной потерей», - говорит автор публикации.

Обозреватель уверен, что многие поляки ждут решительного удара по России. Но США пока на это не решатся, выжидая, как будут далее развиваться отношения между Москвой и Пекином.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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