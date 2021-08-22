У Алиханова кончилось терпение: участников картелей соцпита будут «бить по голове»

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У Алиханова кончилось терпение: участников картелей соцпита будут «бить по голове»
В России
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов / Фото: gov39.ru

Требования, предъявляемые сегодня к участникам электронных аукционов на право организации питания в учебных заведениях, ведут к монополизации и картелизации рынка социального питания. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. 

Глава региона сообщил, что договорился с властями Калининграда отказаться от практики заключения прямых договоров на организацию питания и перейти на аукционную форму, а также изменить критерии выбора поставщика.  

К примеру, в тендере на право поставок продуктов в калининградскую школу № 58 смогли принять участие лишь компания «Русский пир» и аффилированные с нею предприятия.  

«Меня эта ситуация не устраивает категорически. Ситуация, когда критерием в части опыта является количество контрактов, уничтожит малый и средний бизнес на корню. То есть она приведет к монополизации, а дальше, соответственно, к тому, что мы перестанем иметь возможность влиять на эту ситуацию как-либо. И ухудшение качества, не ухудшение качества — мы будем просто в ситуации, когда мы не сможем ничего сделать», — заявил Алиханов.

Губернатор отметил, что по нынешним критериям отбора, одним из самых главных факторов для победы на торгах, является показатель ранее исполненных контрактов. Таким образом, по мнению Алиханова, данная ситуация приведет к тому, что малые предприятия, у которых было 10 договоров, не могут конкурировать с компаниями, исполнившими, например, 110 контрактов.     

Глава региона подчеркнул, что следит за ситуацией на рынке соцпитания и прекрасно осведомлен обо всех процессах, происходящих там. 

«Я очень надеюсь, что мне не нужно будет больше выписывать никому никаких предупреждений. В следующий раз я буду просто бить по голове сразу. Другие люди будут тогда действовать в рамках юридических уже процедур, в рамках расследований, антикоррупционных всяких инициатив и так далее», — отметил Антон Алиханов.

Ранее губернатор Калининградской области выпустил распоряжение, запрещающее мигрантам работать в сфере социального питания. В результате большая часть потерявших работу отправилась в Санкт-Петербург в надежде на трудоустройство. 

В Северной столице в сфере соцпитания также имеются серьезные проблемы. Рынок школьного питания города на Неве был признан самым картелизированным. Об этом свидетельствуют отчеты УФАС, согласно которым надзорные органы регулярно выявляют картельные сговоры и другие мошеннические схемы при проведении торгов.   

Однако подобные нарушения наказываются лишь штрафами, которые крупные компании с легкостью выплачивают.

В одном из последних картелей, выявленных в Петербурге, принимали участие комбинаты «Артис-детское питание» и «Фирма Флоридан», которые благодаря теневым схемам смогли заполучить госконтракты на сумму более 450 млн рублей.  

Обе компании уже были ранее уличены в еще одном картельном сговоре совместно с комбинатами «База «Мария» и «Лимак-Нева».   

«Артис-детское питание» также становился участником крупнейшего картеля на рынке соцпитания Петербурга, действовавшего в Колпинском районе.  

В настоящее время сотрудники Федеральной антимонопольной службы проводят проверку в отношении одной из районных администраций Северной столицы по факту нарушений в ходе проведения электронных аукционов. Это дело о картельном сговоре может стать для «Артиса» уже четвертым.   

В то время как власти многих регионов страны пытаются навести порядок на рынке соцпитания, петербургские чиновники продолжают принимать участие в картельных сговорах. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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