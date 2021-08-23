Фармацевтические компании выплаты российским врачам сократили на треть

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Фармацевтические компании выплаты российским врачам сократили на треть
В России

На фоне пандемии коронавируса фармацевтические компании в минувшем году резко сократили свои траты на взаимодействие с российским медицинским сообществом. На это указывает проведенное исследование двух изданий - «Фармацевтического вестника» и «Медицинского вестника».

Входящие в Ассоциацию иностранных фармпроизводителей (Association of International Pharmaceutical Manufacturers, AIPM) участники фармацевтического рынка потратили на поддержку 14,3 миллиарда рублей, и это на 12 процентов менее, нежели год назад.

Отмечается, что самый больший доход потеряли конкретно врачи - выплаты им снизились с 3,9 миллиардов до 2,5 миллиардов, то есть, фактически более чем на треть - на 36 процентов. Имеются в виду средства, которые платят за продвижение лекарственных препаратов, выступления на конференциях, анализ данных.

Деньги тратятся и на гранты медорганизациям и ассоциациям, а также на участие медиков в исследованиях и разработках. В РФ на эту статью расходы были самыми большими - по итогам минувшего года это 6,8 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2019-ом было потрачено почти столько же - 6,9 миллиарда рублей.

Авторы исследования допускают, что сокращение расходов именно на врачей связано с тем, что многие из них отказались от очного участия в лекциях и конференциях, перешли в онлайн.

В минувшем году самую большую сумму российским врачам выплатила AstraZeneca, в 2019 году она была на четвертом месте. Bayer же, напротив, выплаты снизила и переместилась с первого на четвертое место. Второе и третье места - у Boehringer Ingelheim и Novartis.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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