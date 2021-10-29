Эксперт Семеновский указал на недопустимость обязательной вакцинации

О недопустимости введения обязательной вакцинации на общефедеральном уровне заявил Игорь Семеновский, старший преподаватель Юридического факультета Финансового университета при правительстве России. Об этом сообщает информагентство «Красная весна» .

Россия сейчас переживает четвертую ковид-волну. Она оказалась более мощной и страшнее, чем предыдущие. Коронавирус заражает рекордное количество людей и собирает много жертв. Вчерашняя суточная статистика снова побила печальные рекорды - более 40 тысяч зараженных, свыше 1 150 летальных исходов. Однако, полагает Семеновский, даже на фоне четвертой волны «обязательные прививки вводить на общефедеральном уровне нельзя» в силу вероятных последствий для здоровья и наличия у граждан противопоказаний к вакцинации.

Семеновский убежден, что с россиянами следует работать, убеждать их, но не принуждать. Убеждение всегда эффективнее принуждения. Ограничительные меры для невакцинированных, которые вводятся, носят скорее характер мотивирующих и побуждающих к вакцинации.

Государственная политика в вопросе вакцинации, по мнению эксперта, половинчатая, поскольку «крупные бюджетные средства тратятся на здоровье людей, но с другой стороны мы по ряду причин не хотим делать пропаганду».

Напомним, вчера стало известно о том, что администрация президента планирует перезапуск кампании по продвижению вакцинации. Прививка будет позиционироваться не только как защита от возможного летального исхода, но и как инструмент, который позволит жить полноценной жизнью без ограничений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей