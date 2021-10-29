Ученых удивило ослабление эффективности вакцинации от COVID-19

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Ученых удивило ослабление эффективности вакцинации от COVID-19
Новости науки

Шансы заразиться коронавирусом граждан, прошедших двойную вакцинацию, в семье, где хотя бы один из членов показывает положительный результат, оценили ученые из Великобритании. И они очень высоки - на уровне 25 процентов.

Ученые Лондонского имперского колледжа под руководством профессора Нила Фергюссона по прозвищу «профессор Локдаун»  шансы для непривитых членов семьи оценили еще выше - на уровне 38 процентов.

Отмечается, что в ходе исследования у ученых вызвал удивление тот факт, что сформированная вакцинами защита ослабла всего за три месяца после второй прививки. Это, по их мнению, указывает на важность бустерной прививки.

Исследованием, проведенным по заказу британского правительства, были охвачены более 600 британцев, которые прививались вакцинами Pfizer и AstraZeneca. Ученым удалось определить, что если кто-то из членов семьи заразится ковидом, вакцинация особой роли не играет, и риск заражения очень высок. Вероятно, именно по этой причине дельта-штамм и распространился до такой степени.

Тем не менее, подчеркивают ученые, вакцинация свое большое дело делает - она вызывает легкое течение болезни, вакцинированные быстрее выздоравливают. Кроме того, она все же несколько снижает шансы и заразиться.

«Даже если этому человеку сделана двойная вакцинация, он может передать инфекцию другим членам семьи, - прокомментировал результаты исследования профессор Аджит Лалвани.

Но, подчеркивает он, вакцина по-прежнему эффективна в снижении риска передачи, с 38 до 25 процентов. При этом риск заражения у привитых выше через три месяца после вакцинации, чем сразу после курса иммунизации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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