НАТО готовит плацдарм в Прибалтике для наступления на Россию

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НАТО готовит плацдарм в Прибалтике для наступления на Россию
Политика

НАТО готовит еще один плацдарм в Прибалтике для наступления на Россию.

Как сообщает «Взгляд», уже третий аэродром готовят в этом регионе специалисты НАТО.

В качестве запасной взлетно-посадочной полосы планируют использовать авиационную базу в Лиелварде, которая находится на юго-востоке Риги. Этот военный объект был построен еще в 1970 году и после того как Литва стала членом НАТО, там размещаются военные блока.

В 2016 году авиабазу начали реконструировать, и сейчас работы завершились и сейчас доступ к нему снова имеют силы НАТО, что позволяет РФ небезосновательно заявлять об усилении военного присутствия блока у ее границ, что ведет к дестабилизации ситуации в прибалтийском регионе, о чем заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также доступ у американцев есть и к эстонской базе Эмари, где ранее был развернут советский аэродром. Эксперты говорят о том, что программа ERI позволяет Вашингтону выстраивать собственную инфраструктуру в Восточной Европе. Эта база использовалась истребителями-невидимками F-35A пятой генерации и разведывательными дронами MQ Reaper.

Еще один военный объект, важный для НАТО в Прибалтике, - это база Зокняй в Литве. База Зокняй тоже создана в период СССР. На ее обновление США выделили свыше 6,2 млн евро и сейчас эта база также готова принимать силы западного военного блока, в том числе и американских военных.

Российские эксперты отмечают, что потенциал и вооружение России позволяет отразить любой удар, а при дальнейшем усилении блока у российских границ, Москва ответит тем же, поскольку не намерена игнорировать растущие угрозы.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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