Академик Зверев раскритиковал разработку российской детской вакцины от ковида

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Академик Зверев раскритиковал разработку российской детской вакцины от ковида
Новости науки

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев высказал сомнения по поводу предложения директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга снизить концентрацию вакцины «Спутник V» для подростков и детей.

Академик РАН считает, что вакцины против других инфекционных заболеваний, таких как грипп, корь, паротит, не разводят с физраствором перед введением несовершеннолетним. 

«Почему в 10 раз, почему в пять раз? Мне это, честно говоря, непонятно», — заявил Зверев. 

Он также сказал, что концентрация вакцины не должна влиять на ее эффективность. По словам академика, если вакцина действует, то она должна работать у всех и одинаково. Разницы между ребенком в 17 лет и 18 лет может не  быть, подчеркнул Зверев, пишет  ura.news.

При этом ученый выступил против вакцинации детей от коронавируса. Главврач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков не согласился с мнением Виталия Зверева. Он подчеркнул, что прививку от гриппа ребенку делают не 0,5 миллилитров, а 0,25 миллилитров. Педиатр-инфекционист отметил, что дети по-другому реагируют на вакцины и вырабатывают иммунитет активнее, чем взрослые. По словам Тимакова, клинические испытания проводятся с целью узнать, какая доза вакцины будет максимально эффективна для защиты детей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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