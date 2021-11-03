Академик Зверев раскритиковал разработку российской детской вакцины от ковида

Антипрививочные настроения все больше охватывают Европу. Уровень недоверия к вакцине увеличивается еще больше, особенно на фоне сообщений о
Во многих районах России у пунктов вакцинации выстраиваются огромные очереди. Например, в первый день локдауна у дворца спорта «Юность» в Челябинске
Итальянский ученый Джорджио Агамбен сообщил о неправомерных действиях Минздрава страны, которое навязывает гражданам обязательную вакцинацию от
Россияне сообщают о побочных эффектах от вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным центром «Вектор». Эта вакцина относится к числу
Аллерголог-иммунолог из Ростова, врач первой категории Татьяна Шарковская высказалась о своем отношении к вакцинации. По ее мнению, она важна, но
Недавно лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в своей авторской передаче «Смысл игры» заявил о том, что работа по продвижению вакцинации
Российский правозащитник и адвокат Олег Бабич назвал категории граждан, которые не смогут отказаться от обязательной вакцинации против коронавируса.
Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Забайкалья Константин Шаповалов, выступая на Всероссийской научно-практической конференции,
Как стало известно СМИ, в период нерабочих дней в России ограничили в правах людей, не имеющих QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном
Известный российский экономист, а с недавнего времени зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал
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