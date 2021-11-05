Science: эффективность вакцин от COVID-19 снизилась почти вдвое

Эффективность любых антиковидных вакцин к октябрю 2021 года снизилась до 48,1 процента в среднем. К таким выводам пришли ученые Института общественного здравоохранения, Медицинского центра по делам ветеранов и Научного центра здравоохранения Техасского университета. Результаты их работы опубликовал научный журнал Science.

Исследователями была проанализирована динамика иммунной защиты вакцинированных граждан в период с февраля по октябрь нынешнего года - то бишь, в период наиболее активного распространения.

Авторы публикации проанализировали динамику иммунной защиты вакцинированных с 1 февраля 2021 года по 1 октября 2021 года, когда широкое распространение получил дельта-вариант коронавируса.

Больше всего просела эффективность однокомпонентной вакцины Janssen от Johnson & Johnson. Отмечается, что от заражения данный препарат еще в марте защищал на 86,4 процента, тогда как на 1 октября только на 13,1 процента.

Самая распространенная в мире вакцина от Pfizer месяц назад демонстрировала эффективность 43,3 процента, тогда как в феврале это был показатель 86,0.

Американская Moderna показала наименьшее снижение эффективности - с 89,2 в феврале до 58 процентов на конец сентября.

Невзирая на то, что эффективность вакцин снижается, они продолжают оставаться действенным инструментом для защиты от протекания заболевания в тяжелой форме и летального исхода.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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