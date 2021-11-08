Политолог Михеев связал нарушения в испытании вакцины Pfizer от коронавируса с политическими целями США

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Политолог Михеев связал нарушения в испытании вакцины Pfizer от коронавируса с политическими целями США
Политика
Российский политолог Сергей Михеев

Российский политолог Сергей Михеев прокомментировал информацию о нарушениях при испытании вакцины Pfizer. Об этих нарушениях написало издание BMJ, пишет ПолитЭксперт.

В публикации сообщалось, что компания фальсифицировала данные о вакцине. Также авторы публикации обвинили компанию в том, что для исследования вакцины были наняты недостаточно обученные специалисты, а отслеживание негативных явлений после вакцинации шло очень медленно. Это происходило и в ходе основной III фазы тестирования Pfizer.

Михеев уверен, что на такие шаги компания пошла лишь для того, чтобы «застолбить рынок», и первой вывести на рынок свою вакцину. Власти США были обеспокоены успехами РФ в создании вакцины «Спутник V». Поэтому регистрацию американской вакцины они воспринимали как важную задачу не только для здравоохранения, она стала для них частью глобальной политической гонки.

«Скорее всего, перед исследователями была поставлена задача в кратчайшие сроки создать препарат, доказать его эффективность, начать прививать и констатировать успех. Иначе нельзя. Америка должна быть лидером», — заявил Михеев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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