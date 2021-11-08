Выявленная в дельта-штамме новая мутация влияет на повышенную вирусную нагрузку

Мутация дельта-штамма коронавируса, остававшаяся незамеченной, может помочь ученым выяснить, почему именно этот вариант оказался наиболее заразным. Об этом со ссылкой на исследователей Калифорнийского университета сообщает «Informing.Ru».

Мутация R203M, на которую они наткнулись, изменяет структурное тело SARS-CoV-2. Это, как полагают исследователи, и сыграло ключевую роль в том, что именно этот штамм стал доминирующим.

Ранее внимание ученых было сосредоточено на изменениях в шипованном белке патогена, который он использует для того, чтобы связываться с клетками. Были предположения, что именно они и помогли дельта быстрее и активнее заражать людей, так как затрудняли распознавание патогена иммунной системой.

Однако последнее исследование показало, что R203M помогла вирусу вводить в клетки в разы больше своего генетического кода, чем это было в условиях распространения стартовых вариантов.

SARS-CoV-2, проникая в организм, программирует здоровые клетки на высвобождение большего количества вирусных частиц, которые со своей стороны заражают намного больше клеток. Этим и объясняется тот факт, что у зараженных дельтой вирусная нагрузка очень высокая.

«Действие белка Delta N сродни усилению процесса упаковки вирусного генома в вирусные частицы. Таким образом, увеличивается эффективность репликации вируса – это приводит к тому, что больше вирусов производится и передается», – пояснил вирусолог из Уорикского университета Лоуренс Янг.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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