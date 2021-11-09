Иммунологи рассказали, насколько заразны вакцинированные от коронавируса COVID-19 граждане

В американском городе Провинстауне произошла вспышка коронавируса. Она показала, что 74% заразившихся ранее были вакцинированы. Теперь врачи спорят о том, заражают ли вакцинированные.

Ранее американский Центр контроля и профилактики заболеваемости установил, что на каждого привитого и впоследствии заразившегося коронавирусом приходится шестеро непривитых. Был сделан вывод о том, что привитые распространяют инфекцию не с той же скоростью, что и непривитые. Ученые из Нидерландов выяснили, что привитые переносят менее заразные частицы. Этому феномену нашли объяснение. Речь идет о том, что у привитых вирусные частицы «покрыты» антителами.

С этим утверждением согласились в Иллинойском университете. Вывод сотрудников университета таков: передача вируса в привитых семьях снизилась на 63%. Однако врачи призывают быть с осторожными в оценках и не предаваться оптимизму. По мнению старшего директора по профилактике инфекций в системе здравоохранения Джонса Хопкинса Лизы Марагакис, риски заразиться у вакцинированных нельзя называть «низкими».

Также ученые спорят о том, как долго действует защита от коронавируса после вакцинации. Все они сошлись во мнении, что спустя три месяца после прививки она начинает ослабевать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей