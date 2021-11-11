Бывший спичрайтер Кремля Галлямов предрек России революцию из-за COVID-вакцинации

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Бывший спичрайтер Кремля Галлямов предрек России революцию из-за COVID-вакцинации
Политика

Из-за вакцинации против COVID-19 в России может начаться революция, заявил бывший кремлевский спичрайтер, политтехнолог Аббас Галлямов.

Комментируя ситуацию, которая сейчас наблюдается в обществе, он указал на активную позицию противников вакцинации, передает URA.RU. Он отметил, что выход антиваксеров на улицы в рамках различного масштаба протестных акций сейчас все же сохраняется.

«Не факт, что антиваксеры выйдут на улицу, хотя и это не исключено. Революции ведь сплошь и рядом из-за какого-нибудь пустяка начинаются. Так они и во вкус могут войти. Сначала по неполитическому поводу против выступят, а потом, глядишь, и в политику могут сунуться», — написал Аббас Галлямов.

В своем telegram-канале он отметил, что в рядах антиваксеров есть люди разных профессий и социального положения. Немалая доля этих людей негативно оценивает все, что происходит сейчас в России. И любое событие на поле борьбы с COVID-19, особенно введение новых ограничений, может стать триггером, который выведет их на массовые протестные акции.

Тем временем власти уже говорят о возможности привлечения к уголовной ответственности тех врачей, которые выступают против вакцинации. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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