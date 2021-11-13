Германия перебросила военных и боевую технику на белорусскую границу

На польско-белорусской границе, которую штурмуют тысячи беженцев с Ближнего Востока, сохраняется прежняя напряженность.

В Берлине и Варшаве выступили с обвинениями в адрес Минска в попытке использовать миграционный кризис как инструмент для политического давления на Евросоюз.

В Германии пообещали поддержать Польшу, которая столкнулась с давлением со стороны Белоруссии. 12 ноября стало известно о появлении немецких военных формирований на польской территории. Они находятся в 60 километрах от белорусской границы. Известно, что около города Ольштын была замечена немецкая военная техника. По некоторым данным, Берлин перебросил свои войска для усиления польских военных.

Военный эксперт Александр Михайловский подчеркивает, что Берлин начал переброску войск в Восточную Европу, чтобы реализовать антироссийскую глобальную стратегию НАТО. Речь может идти о том, что эта техника будет направлена на учебные маневры Iron Wolf, которые пройдут на территории Латвии. По мнению эксперта, эти маневры являются антироссийскими, как и вся деятельность НАТО в Восточной Европе, пишет МК .

Михайловский также предположил, что Германия отправила своих военных в Польшу, чтобы продемонстрировать Минску решительность поддержать союзников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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