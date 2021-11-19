В Австралии ученые выяснили, что вакцины от COVID-19 менее эффективны против некоторых штаммов

Согласно новому исследованию ученых из Сиднейского института инфекционных заболеваний, Сиднейского института Кирби при UNSW и Института Доэрти при Мельбурнском университете (Австралия), действующие вакцины в отношении некоторых вариантов COVID-19 демонстрируют меньшую эффективность. Чтобы она была на уровне выше 50%, необходимо усиление вакцинации (бустер) в течение года. Результаты данной работы появились на страницах научного журнала The Lancet Microbe.

Ученые уверены, что будут появляться новые штаммы ковида, против которых вакцины будут показывать небольшую эффективность. Созданная ими модель позволяет спрогнозировать работу вакцинных препаратов против новых вариантов патогена, а также проверить защитные способности новых вакцин.

Исследователи проанализировали существующие данные о том, насколько эффективными были реакции нейтрализующих антител у зараженных и привитых людей против различных вариантов вируса. В результате им удалось выяснить, что со временем защита ослабевала и у первых, и у вторых, наблюдалось снижение уровня нейтрализующих антител. Ученые уверены, что зафиксированные ими изменения можно использовать для прогнозирования эффективности вакцин.

«Наше раннее исследование продемонстрировало, что мы можем измерить уровень нейтрализующих антител в качестве "косвенного" показателя иммунной защиты от коронавируса. В новом анализе нами была проверена данная возможность в отношении интересующих нас вариантов, в том числе для Delta. В результате мы убедились в том, что модель по-прежнему обеспечивает надежный прогноз иммунной защиты, невзирая на различия между вирусной последовательностью», - поведала доктор Дебора Кромер из Института Кирби UNSW Sydney.

Ученые также убедились в том, что бустерная прививка в течение года после первичной вакцинации повышает иммунитет до более высоких уровней, нежели после получения первых двух доз вакцины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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