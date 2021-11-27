Новый штамм коронавируса B.1.1.529 в Ботсване выявили только у вакцинированных

В Ботсване у четырех путешественников был обнаружен новый штамм коронавируса - B.1.1.529 COVID-19 «Омикрон». Примечательно, что все эти люди были полностью вакцинированы. В СМИ появилось предположение о том, что вирус возник в организме ВИЧ-инфицированного человека.

Но, как заявила Целевая группа президента Ботсваны, ни один из этих четырех человек вирусом ВИЧ не заражен. Пока никто ничего не может сказать о степени заразности нового штамма, хотя известно, что он содержит необычно много мутаций.

Как заявили в ВОЗ, консультативная группа рекомендовала обозначить новый вариант возбудителя инфекции как «вызывающий озабоченность». Ученые назвали штамм B.1.1.529 «наихудшим» вариантом, который они видели с начала пандемии.

Предположительно мутация появилась в провинции Гаутенг ЮАР, и, возможно, уже есть в других восьми провинциях страны.

Как удалось узнать, «Омикрон» имеет 32 мутации в шиповом белке - части вируса, которую большинство вакцин используют для приведения иммунной системы в действие. Это вдвое больше, чем у варианта «Дельта».

Как пишет The Guardian, новый штамм сможет избежать иммунного ответа, выработанного организмом как после заболевания, так и после вакцинации. Чтобы оценить возможность того, что новые мутации значительно снизят эффективность имеющихся вакцин, необходимо провести лабораторные исследования. Издание также подчеркнуло, что любой новый штамм, способный уклоняться от действия вакцины или распространяться быстрее, чем вариант «Дельта», может представлять угрозу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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