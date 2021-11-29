Ученые: обнаруженный в Южной Африке штамм коронавируса сделает вакцины неэффективными

В научной среде ведется бурная дискуссия о новом штамме коронавируса, получившем название «омикрон». Вариант патогена B.1.1.529, обнаруженный в Южной Африке, распространился на несколько других стран, что вызвало ряд ограничений на поездки по Европе, Азии и Северной Америке. Опасность новой разновидности коронавируса заключается в том, что она содержит значительное количество мутаций, которые делают патоген более передающимся и могут вызвать тяжелое заболевание. Эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения UTHealth Кейтлин Джетелина высказала мнение о том, стоит ли бить тревогу по поводу возможного распространение нового штамма.

По ее словам, относительно нового варианта вируса много вопросов, но пока мало ответов. Известно, что «омикрон» содержит в пять раз больше штаммов, чем дельта. Как отметила инфекционист, в Южной Африке, где был выявлен новый штамм, одна из лучших систем геномного наблюдения в мире. Именно там обнаружено около ста случаев омикрона. К этому времени случаев заражения стало больше в 13 раз. Университетом Джона Хопкинса уже зарегистрировано 3 700 случаев в день.

Ученые отмечают, что «омикрон» - один из самых трансмиссивных. Новый вариант возбудителя инфекции способен воспроизводить штаммы, которые сделают вакцины менее эффективными и могут привести к более тяжелому течению болезни. Данный штамм имеет повышенный риск повторного заражения и намного опаснее «дельты».

У «омикрон» есть другие неизвестные штаммы, о которых ничего неизвестно. Этот факт вызывает у медиков и ученых беспокойство. Ряд европейских стран и Австралия, прекратили авиасообщение с несколькими африканскими странами. Как заявила Ассоциация туроператоров, россиянам, которые хотят вернуться из Египта на родину, приходится стоять в длинных очередях на протяжении 4-5 часов. Вероятно, России стоит готовиться к новому витку эпидемии из-за штамма B.1.1.529, который уже вовсю гуляет по Египту.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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