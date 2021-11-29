Профессор Воробьев: После вакцинации число заболевших коронавирусом увеличивается

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Профессор Воробьев: После вакцинации число заболевших коронавирусом увеличивается
Новости науки
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев заявил, что пока не может сказать, будут ли эффективны существующие вакцины против нового штамма «Омикрон», который был недавно обнаружен в Южной Африке. Доктор медицинских наук подчеркнул, что до сих пор неизвестно, какая эффективность у вакцин против коронавируса в принципе. Профессор отметил, что если оценивать эффективность вакцин против коронавируса в плане снижения уровня заражаемости, то она отрицательная, так как после вакцинации число инфицированных только увеличивается. Воробьев пояснил, что коронавирус быстро мутирует, а поэтому против таких патогенов эффективность вакцин нулевая, пишет Красная Весна

Отметим, что новая мутация коронавируса, получившая название «Омикрон», согласно заявлениям некоторых ученых, намного заразнее всех остальных штаммов. Как отмечают медики, новый вариант вируса имеет свыше 30 мутаций. При этом большинство из них находятся в белке шипа коронавируса. Ученые опасаются, что «Омикрон» устойчив к иммунитету привитых и переболевших.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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