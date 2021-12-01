НАТО запустит антикризисный механизм в связи с передвижением российских военных сил у границы Украины

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву воздержаться от каких-либо действий в отношении Украины. Он также упомянул, что страны, входящие в Североатлантический альянс, тренируют украинских военных и предоставляют Киеву оборудование.

Как сегодня стало известно, исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что на встрече в Риге большинство членов военного альянса поддержали инициативу Столтенберга о принятии соответствующих мер - запустить антикризисный механизм в связи с перемещением российских войск и военной техники у границы Украины.

Вместе с тем участники встречи сочли, что военное вмешательство в конфликт крайне маловероятно из-за угрозы масштабной войны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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