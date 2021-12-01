Проханов раскрыл план Путина после признания Лукашенко Крыма российским

Журналист и писатель Александр Проханов поведал, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко признал полуостров Крым российским.

По его словам, за этим стоят «титанические усилия» российского лидера Владимира Путина.

«Не напрасно были вот эти длящиеся часами, месяцами, а даже и годами встречи, посиделки двух президентов», — полагает писатель.

Проханов отметил, что в закулисье вот таких встреч и происходит все самое важное и интересное. Потому что даже не находясь за столом переговоров продолжают обсуждаться важнейшие вопросы и моменты в связи с «воссоединением двух государств».

«Со временем, вслед за РФ, Лукашенко признает и ДНР, и ЛНР, и, конечно, на очереди там будет Абхазия и Южная Осетия. Это все план Путина по созданию большого нового союза. Большого нового союзного государства», – заключил Проханов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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