Проханов раскрыл план Путина после признания Лукашенко Крыма российским

Профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев заявил, что пока не может сказать, будут ли эффективны существующие вакцины против нового
Сейчас, когда по миру начинает свое шествие новый штамм коронавируса омикрон, многие отечественные эксперты заявляют, что российские вакцины могут
В России разрешили вакцинацию подростков 12–17 лет, поэтому несовершеннолетних начнут прививать уже в следующем месяце. Минздрав зарегистрировал
Военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин считает, что сделанное Всемирной организацией
В европейских СМИ тема безопасности на континенте все еще остается одной из главных. Звучат различные прогнозы касательно дальнейшего развития
С января будущего года пожилые петербуржцы начнут получать компенсацию за вакцинацию против коронавируса или постоянный медотвод. Об этом официально
В научной среде ведется бурная дискуссия о новом штамме коронавируса, получившем название «омикрон». Вариант патогена B.1.1.529, обнаруженный в Южной
С января 2022 года в Петербурге пожилым горожанам начнут начислять выплаты за вакцинацию против коронавируса. Также получать выплаты будут те пожилые
Сильный снегопад в Петербурге привел к автомобильным заторам, которые по сервису «Яндекс. Пробки» оцениваются в девять баллов. Автомобилисты
Поскольку в мире начал распространяться новый омикрон-штамм коронавируса, который существенно отличается, правильно будет сократить сроки
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