Ученые в Израиле: ревакцинироваться надо уже с пятого месяца после предыдущей прививки

В Израиле ученые по итогам проведенного исследования поделились своими наблюдениями касательно сроков ревакцинации. Выводы исследователей несколько отличаются от рекомендаций большинства стран о повторной прививке.

Ученые уверены: потребность в бустерной дозе организм испытывает уже на пятом месяце после получения второго компонента. К этому времени сформированная вакциной защита уже заметно снижена, так как ослабевание идет уже с третьего месяца после окончания курса иммунизации. Здесь следует подчеркнуть, что речь об иммунитете после прививок вакцинами на основе матричной РНК.

Как пишет немецкий журнал Focus со ссылкой на исследование, снижение титра антител и уменьшение количества Т-клеток, по сути, означает только то, что иммунная система будет дольше распознавать патоген и менее оперативно реагировать на возбудителя. Таким образом, у вируса есть в запасе время для репликации.

В компании медицинского страхования Leumit проанализировали данные о более чем 80 тысячах человек, которые были привиты двумя компонентами вакцины на основе матричной РНК. В ходе анализа было выяснено, что в течение первых трех месяцев после окончания курса иммунизации заражения были, но их было совсем немного - порядка 1,3 процентов. Причем заразившиеся переносили коронавирус, преимущественно, бессимптомно. С течением времени число людей, которые подхватывали ковид, будучи привитыми, также росло.

С четвертого месяца доля заражений составила 2,4%, с пятого - 4,6%, через полгода - 10,3%, свыше шести месяцев - 15,5%.

На основе этого ученые пришли к выводу, что будет целесообразно прибегать к ревакцинации уже на пятом месяце после первичной вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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