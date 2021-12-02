Война разведок: Чего не знает Путин об Украине, и что знает Зеленский о РФ

Отношения между Украиной и Россией сейчас не самые лучшие и в Киеве все громче заявляют, что Россия готовится к военному вторжению на украинскую территорию.

На фоне этих сообщений, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что 1 декабря планировался госпереворот, пишет Свободная Пресса .

Понятно, что об этом говорить он мог только в случае, если получил соответствующие данные от разведслужб или СБУ.

Нынешний глава ГРУ Кирилл Буданов, к слову, заявляет, что «Европа стоит на пороге Третьей мировой войны из-за России». Он открыл ранее секретную информацию о применении американских ПТРК Javenlin на Донбассе. А его слова о планах РФ захватить Украину, используя для наступления в качестве плацдарма Белоруссию и Крым, восторженно выслушивает Запад.

Комментируя эти слова Буданова, военный эксперт Владимир Попов удивлен, его непрофессионализму.

«Удел разведчика — действовать молча, не афишируясь. Если разведка подает публичный голос, особенно устами руководящих лиц спецслужбы, то это либо попытка запустить дезинформацию, либо свидетельство откровенной слабости. Когда публикуются отчеты разведслужб, озвучиваются аналитические выводы, которые предназначены для ограниченного круга лиц, то это симбиоз этих двух пунктов», - отмечает Попов.

Российские эксперты отмечают, что Киев в последнее время достаточно легко отказывается от своих слов. Как только возникают угрозы ухудшения позиций нынешней власти, звучат кардинально противоположные заявления. Так что, отмечают аналитики, последние выступления с рассказами о планах России касательной войны против Украины вряд ли найдут подтверждения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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