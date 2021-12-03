Институт Роберта Коха: «Омикрон» в Германию привезли вакцинированные

24 ноября мир узнал о новом штамме коронавируса, который впоследствии был назван омикрон. Ученым, чтобы изучить его, необходимо не менее двух недель.
Сейчас, когда по миру начинает свое шествие новый штамм коронавируса омикрон, многие отечественные эксперты заявляют, что российские вакцины могут
Сообщество британских и корейских ученых определило интервал в вакцинациях, который увеличивает риски смертности от коронавируса. По словам
Многие россияне отечественные вакцины от коронавируса называют скрытными, так как в открытом доступе информация о реальных побочных эффектах, с
Всемирный банк порекомендовал России ускорить темпы охвата населения прививками. Тем более что с технической точки зрения у страны для этого имеется
Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов переживает, что россиянам могут разрешить прививаться препаратом от Pfizer. Эта вакцина на
Поскольку в мире начал распространяться новый омикрон-штамм коронавируса, который существенно отличается, правильно будет сократить сроки
Сторонники вакцинации составили петицию в которой требуют, чтобы были открыты данные о прививках. Врачи, ученые, популяризаторы доказательной
С января 2022 года в Петербурге пожилым горожанам начнут начислять выплаты за вакцинацию против коронавируса. Также получать выплаты будут те пожилые
Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров высказал мнение о том, что врачи должны получить
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