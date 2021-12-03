Институт Роберта Коха: «Омикрон» в Германию привезли вакцинированные

Институт Роберта Коха 2 декабря опубликовал отчет, в котором сказано, что все четыре жителя Германии, заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон», были полностью привитыми. Как стало известно, эти люди вернулись из Южной Африки. Все четверо граждан переносят заболевание новым штаммом легко, с мягкой симптоматикой. Никто из них пока не обратился в больницу. Есть подозрение, что еще восемь человек с коронавирусом в Германии заражены штаммом «Омикрон».

Напомним, что несколько недель назад власти ЮАР сообщили о появлении нового штамма коронавируса с большим количеством мутаций. Новый вариант патогена стал быстро распространяться по миру и уже был обнаружен в 12 европейских странах, включая Германию, Австрию, Чехию, Бельгию, Нидерланды и Данию.

Эксперты пока не делают прогнозов по опасности заразности и летальности нового штамма. Однако ученые предполагают, что из-за большого количества мутаций «Омикрона» прививка от коронавируса будет менее эффективной против этого штамма.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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