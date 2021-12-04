Ученые из Аргентины выяснили, можно ли комбинировать российские вакцины с иностранными

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Ученые из Аргентины выяснили, можно ли комбинировать российские вакцины с иностранными
Новости науки
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

За период пандемии коронавируса в мире появилось более 20 вакцин, состав которых различается. В этой связи многие задаются вопросом, можно ли их сочетать. Эту тему решили осветить аргентинские ученые, которые уже провели исследование. В частности, они проверили различные комбинации препаратов. В исследовании были задействованы такие вакцинные препараты, как «Спутник Лайт», «Moderna», «Sinopharm», «AstraZeneca». Ученые решили комбинировать разные по составу вакцины. Так, препарат от «Moderna» нес новейшую мРНК технологию, «Sinopharm» содержал инактивированный коронавирус, а в «AstraZeneca» использован аденовирусный вектор.

120 человек, которые дали согласие на участие в исследовании, доказали на себе, что любые сочетания безопасны, но защиту они дают разную. Исследователи установили, что при сочетании «Спутника» и «Sinopharm» показатели антител только ухудшились. Иммуногенность китайской вакцины «Sinopharm» сравнима с «Ковиваком», который не участвовал в исследовании.

Специалисты пришли к выводу, что это худшее сочетание. Ученые также выяснили, что лучшей комбинацией в плане формирования иммунного ответа стала пара «Спутник» и «Moderna». Что-то подобное можно сказать и о комбинации «Спутник» и «AstraZeneca». Исследуемые препараты очень похожи по составу, но только в российской использован аденовирус человека, а в британской – шимпанзе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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