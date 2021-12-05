Биолог Баранова: над созданием векторных вакцин ученые трудятся уже 30 лет

Анча Баранова, доктор биологических наук, представляющая Школу системной биологии Университета Джорджа Мейсона, рассказала, почему вакцины от коронавируса так быстро изобрели. Как отметила профессор, создание вакцины основывалось на предыдущих наработках. То есть, для многих вакцин уже были разработаны платформы.

«У вас уже есть разработанное шасси, которое использовалось для другого, то есть, в каких-то экспериментах они уже были на животных, и вы просто это разворачиваете в промышленном масштабе», - пояснила доктор наук.

Она напомнила, что векторные вакцины против ковида, такие как «Спутник V» и Jonson & Jonson, основаны на аденовирусе человека 26-го серотипа. Над этими вакцинами ученые работают на протяжении уже трех десятков лет.

Что касается матричных РНК-вакцин, таких как Moderna и Pfizer, то о них также знали в научной среде. Появление штамма «омикрона» в Африке профессор объяснила тем, что там мало пациентов с «дельтой». По ее мнению, именно по этой причине на африканском континенте образовалась новая мутация.

Эксперт также заявила, что делать спешные выводы о распространении «омикрона» на основании данных из ЮАР не стоит.

Анча Баранова предположила, «Спутник V» может быть более устойчив к «омикрон»-штамму, так как аденовирусные вакцины создают широкий спектр иммунного ответа. Она также подчеркнула, что в Европе все также доминирует штамм «дельта».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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