В Болгарии предрекли исчезновение США, Великобритании и КНР в течение ближайших ста лет

Болгарское издание «Труд» дало прогноз на будущее ныне существующих стран. По мнению автора публикации Румяны Генадиевой, часть современных государств может исчезнуть уже в ближайшие сто лет. Это произойдет по причине самых разных угроз — от повышения уровня моря до культурных и этнических противоречий внутри общества.

Как известно, на протяжении исторического процесса политическая карта не раз менялась. Одни страны распадались, другие воссоединялись и трансформировались.

Как отмечает автор публикации, когда-то империи распадались на протяжении веков, но сейчас ситуация иная. Она выдвинула свои предположения о том, что в ближайший век на фоне глобальных природных изменений, а также из-за культурных и этнических разделений многие страны прекратят свое существование. Эксперт прежде всего упоминает Голландию, которая может исчезнуть из-за глобального потепления. Та же участь ждет и Мальдивы, которые представляют собой райские острова и дорогостоящий курорт. К 2085 году острова попросту могут затонуть. А в Северной Корее может произойти военный переворот.

К слову, есть информация о том, что в КНДР не раз предпринимались попытки переворота, однако Ким Чен Ын уже провел чистку среди своего ближайшее окружения и членов семьи. Бельгия, где культурные различия осложняются тем, что люди говорят разных языках, исчезнет из-за этнических конфликтов, а территории Великобритании могут заявить о независимости от Лондона. Возможно, через сто лет не будет Китая и Соединенных Штатов. КНР может исчезнуть из-за вымирания населения на фоне загрязнения окружающей среды, а США, где налицо культурные и политические несогласия и различия, — из-за внутренних распрей.

В Ираке после казни Саддама Хусейна, сохранявшего единство страны, население разобщилось. В этой стране растет популярность ИГИЛ. Ирак разделен на три группы: сунниты, курды и шииты. Они явно не захотят объединяться. Поэтому Ирак тоже может быть разделен на части.

В ближайшие годы Испания будет существовать совершенно в ином виде, а Барселона будет частью нового государства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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