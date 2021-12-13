SunNews: Российская армия «пустит на пельмени» все три американские бригады в Европе

В случае необходимости армия России способна «пустить на пельмени» все три бригады войск США в Европе. Так китайский портал SunNews прокомментировал американские публикации о намеченной мобилизации войск США в Европе на восточном фланге НАТО.

Известно, что США перебросили в Европу армейскую авиацию и подразделение, располагающие ракетными установками с дальним радиусом действия. США пообещали перебросить в Прибалтику 173-ю воздушно-десантную бригаду, а находящиеся в Германии бронетанковые войска двинуть к границам Восточной Европы. Таким образом Вашингтон планирует укрепить восточный фланг НАТО. Войска будут приведены в движение, если в приграничных районах возникнет напряженность.

Как пишет портал SunNews, развернуть силы на восточном фланге у США не получится, так как Украина и Польша не смогут обеспечить поддержку по материально-технической части. Дело в том, что для модернизации логистики и дорожных систем потребуется вложить миллиарды долларов.

Маловероятно, что США согласятся потратить на это миллионы долларов. Даже при превосходстве в воздухе американцам едва ли удастся противостоять российским сухопутным войскам. Соединенные Штаты не смогут установить господство в воздухе, так как и ВСУ, и американцам придется ретироваться за Днепр и молить бога, чтобы Россия не последовала за ними.

Авторы публикации упоминают об одной странности в поведении Вашингтона. Они отмечают, что Пентагон заявил о 175 тысячах российских военных, размещенных на границах с Украиной, а также о возможностях России увеличить эту группировку вдвое. Однако непонятно, как США собираются одержать победу над столь крупными силами с помощью нескольких бригад.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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