JBpress: РФ не может справиться с пандемией коронавируса из-за сторонников президента Путина

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JBpress: РФ не может справиться с пандемией коронавируса из-за сторонников президента Путина
Политика
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Россия - страна великих ученых, которая явила миру много нобелевских лауреатов, с высоким уровнем образования жителей. Но ситуация меняется, когда речь заходит о вакцинации от коронавируса. Научные подходы и доказательства не работают, логикой их тоже тяжело объяснить. Примечательно, что речь идет о государстве, которое первым в мире разработало и зарегистрировало антиковидную вакцину, пишет обозреватель японского издания JBpress Юсукэ Оцубо.

Автор статьи сам недавно побывал в России. Он видел, как вакцинируются люди - где охотно, где - нет. Так, проживающие в столице граждане охотнее соглашаются на прививки. А вот в провинциях вакцинации побаиваются. Антивакцинальные настроения, вероятно, коррелируют с уровнем дохода и менталитетом.

«Это типичные россияне из менее обеспеченных регионов страны, которые и составляют электорат президента Путина. Именно они отказываются от вакцинации. Причины их нежелания делать прививку не объяснить наукой или логикой. Я могу только предположить, что это связано с российским менталитетом», - написал Оцубо.

Отметил японец, что многие граждане вообще не придерживаются противоэпидемических мер. Возможно, потому, что почти половина не боятся заразиться коронавирусом, как показал один из последних опросов, передает «Вечерний курьер».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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