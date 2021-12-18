Американские отставные генералы предсказали гражданскую войну в США

Газета The Washington Post опубликовала статью генералов в отставке Пола Итона, Антонио Тагубы и Стивена Андерсона, в которой они предсказали, когда в США может вспыхнуть гражданская война. По их мнению, после выборов президента в 2024 году может случиться попытка государственного переворота. Военные поясняют, что преимуществом американской армии является разнообразие личного состава. Это люди с разными убеждениями и происхождением. Но без поддержания порядка бунт в вооруженных силах вполне реален, написали отставные генералы.

Потенциал раскола в плане политической принадлежности в рамках иерархии командования, от генералов до уровня батальонов, очень высок, отмечают военные. Они также сообщили, что в штурме Капитолия участвовало немало ветеранов и военных. Кроме того, 124 офицера в отставке от имени Flag Officers 4 America ранее заявили о поддержке Дональда Трампа. Отставные военные опасаются, что командование американской армией откажется выполнять приказы Байдена, что приведет к гражданской войне. По мнению генералов, это даст возможности противникам Америки атаковать США

Между тем журналист The American Conservative Скотт Макконнелл высказал мнение, что Вашингтон не сможет вечно разрушать общество. Он упомянул, что периоды репрессий имеют временные ограничения. Макконнелл подчеркивает, что последние местные выборы в стране указали на изменение в сознании американских граждан, которые не хотят жить в условиях тотального насаждения демократии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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