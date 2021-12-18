Финские ученые: проветривание снижает риск COVID-заражения на 90%

В условиях распространения коронавируса очень важно проветривать помещение. Чем больше в помещении вирусов, тем выше риск заболеть. Регулярное проветривание сокращает их содержание на 90%. Как сообщает издание Yle, к такому выводу пришли ученые финского исследовательского центра VTT. 45 минут обучения и 15 минут проветривания - хорошее правило для образовательных учреждений. В случае большого количества находящихся в помещении людей следует открывать балконную дверь каждые два часа на десять минут, советуют специалисты. Также эксперты рекомендовали носить в торговых центрах маски с защитой FFP2 и FFP3, которые более эффективны.

По словам автора исследования Аку Карвинена, всего несколько минут достаточно, чтобы подхватить инфекцию в душной комнате, где находится носитель вируса. Дело в том, что мельчайшие частицы вируса, выдыхаемые человеком во время разговора, остаются в воздухе. Только проветривание сможет от них избавить, отметил Карвинен. Из-за того, что кто-то чихнул, образуется вирусное облако, которое может достигать нескольких метров в ширину и длину. Такое облако образует заразную зону, которая может быть намного больше, чем метр или два. При работе кондиционера такое облако исчезает за 10-20 минут.

Также врачи подчеркивают, что такие факторы, как концентрация углекислого газа, влажность и температура, чрезвычайно важны для нормального самочувствия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей