Финские ученые: проветривание снижает риск COVID-заражения на 90%

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Финские ученые: проветривание снижает риск COVID-заражения на 90%
Новости науки
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В условиях распространения коронавируса очень важно проветривать помещение. Чем больше в помещении вирусов, тем выше риск заболеть. Регулярное проветривание сокращает их содержание  на 90%. Как сообщает издание Yle, к такому выводу пришли ученые финского исследовательского центра VTT. 45 минут обучения и 15 минут проветривания - хорошее правило для образовательных учреждений. В случае большого количества находящихся в помещении людей следует открывать балконную дверь каждые два часа на десять минут, советуют специалисты. Также эксперты рекомендовали носить в торговых центрах маски с защитой FFP2 и FFP3, которые  более эффективны.

По словам автора исследования Аку Карвинена, всего несколько минут достаточно, чтобы подхватить инфекцию в душной комнате, где находится носитель вируса. Дело в том, что мельчайшие частицы вируса, выдыхаемые человеком во время разговора, остаются в воздухе. Только проветривание сможет от них избавить, отметил Карвинен.  Из-за того, что кто-то чихнул, образуется вирусное облако, которое может достигать нескольких метров в ширину и длину. Такое облако образует заразную зону, которая может быть намного больше, чем метр или два. При работе кондиционера такое облако исчезает за 10-20 минут. 

Также врачи подчеркивают, что такие факторы, как концентрация углекислого газа, влажность и температура, чрезвычайно важны для нормального самочувствия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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