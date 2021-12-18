Генерал Лаваль: Французская армия не продержится в высокоинтенсивных боях дольше двух суток

Ученые заявили о серьезных проблемах, связанных с вакцинацией. Дело в том, что вакцина не обеспечивает защиту от коронавируса. Напротив, велика
Россиянка, которая недавно вернулась из ЮАР и успевшая переболеть омикрон-штаммом COVID-19, поделилась своими впечатлениями. Женщина ранее уже
Российский микробиолог, академик РАН Виталий Зверев призывает отказаться от планов по вакцинации детей от коронавируса. Доктор медицинских наук
Сегодня в России ведутся жаркие споры о необходимости детской вакцинации от коронавируса. К этому обсуждению добавилась еще одна тема, которая очень
Вакцинация от коронавируса COVID-19 начнет проходить охотнее, когда люди свыкнутся с этим процессом. О том, что привыкание, вероятно, рано или поздно
Сбербанк проинформировал россиян о новой возможности своих вкладчиков снимать средства со счета, не дожидаясь окончания срока их вложения. Речь идет
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессора Николай Малышев сообщил о том, необходимо ли вакцинироваться людям, которые переболели
49-летний мужчина бегал по парку, заметив школьниц, подбежал к ним и распахнул одежду, обнажая интимные части тела. Школьницы, которые гуляли по
Бывшие рабочие АО «Метрострой» до сих пор не получили оплату своего труда за осенние месяцы уходящего года. Эти невыплаты объясняются процедурой
Новый зимний сезон стал настоящим испытанием для жителей Санкт-Петербурга еще до наступления декабря. Обильный снегопад в ночь на 30 ноября доказал,
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