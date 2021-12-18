Генерал Лаваль: Французская армия не продержится в высокоинтенсивных боях дольше двух суток

Бойцы французской армии и двух суток не продержатся в высокоинтенсивной войне. Такое предположение сделал генерал Эрик Лаваль.

По его мнению, внешне французская армия выглядит великолепно, но других достоинств у нее нет. Французский генерал не уверен в том, что армия его страны готова к серьезным вооруженным конфликтам. Сегодня очевидно, что Франция отстала от многих стран мира в технологическом плане и все еще использует устаревшие методы ведения боевых действий, отмечает военный. Страна тратит огромные ресурсы, но отдачи не получает. Армию Франции следует перестраивать на новый лад, что поможет ей стать сильной и способной противостоять мощным противникам.

Армия должна применять цифровые технологии, летательные, морские и наземные беспилотные аппараты, а также искусственный интеллект, подчеркнул генерал.

Смелое заявление Лаваля подтолкнуло общество к серьезной дискуссии о боеспособности французской армии.

Ранее начальник штаба вооруженных сил страны Тьерри Буркхард заявлял о необходимости подготовки к любой войне, в том числе и к войне высокой интенсивности.

А по мнению главнокомандующего армией Франции Пьера Шилля, вооруженные силы страны нуждаются в трансформации. Модернизация армии должна начаться до 2025 года. Для того, чтобы в сегодняшних реалиях выиграть высокоинтенсивный конфликт, необходимо обеспечить превосходство через цифровизацию, высказывают мнение высшие французские военачальники.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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