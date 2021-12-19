Вирусолог Петр Чумаков предположил, что британцы могли намеренно создать омикрон

Ученые заявили о серьезных проблемах, связанных с вакцинацией. Дело в том, что вакцина не обеспечивает защиту от коронавируса. Напротив, велика
Россиянка, которая недавно вернулась из ЮАР и успевшая переболеть омикрон-штаммом COVID-19, поделилась своими впечатлениями. Женщина ранее уже
Российский микробиолог, академик РАН Виталий Зверев призывает отказаться от планов по вакцинации детей от коронавируса. Доктор медицинских наук
Пенсионерам выгодно не снимать все начисления с карты «Мир». Тем, кто будет оставлять часть выплат на счету, Сбербанк подготовил бонусы. Речь идет о
Сегодня в России ведутся жаркие споры о необходимости детской вакцинации от коронавируса. К этому обсуждению добавилась еще одна тема, которая очень
Сбербанк проинформировал россиян о новой возможности своих вкладчиков снимать средства со счета, не дожидаясь окончания срока их вложения. Речь идет
Бойцы французской армии и двух суток не продержатся в высокоинтенсивной войне. Такое предположение сделал генерал Эрик Лаваль. По его мнению, внешне
Возраст от 55 лет и старше, наличие у человека хронических заболеваний, особенности его врожденного иммунитета и прием лекарств-иммуносупрессоров -
49-летний мужчина бегал по парку, заметив школьниц, подбежал к ним и распахнул одежду, обнажая интимные части тела. Школьницы, которые гуляли по
На фоне повышенного спроса на топливо сократились поставки российского газа в Германию по трубопроводу Ямал—Европа. 18 декабря прокачка топлива через
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