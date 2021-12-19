Вирусолог Петр Чумаков предположил, что британцы могли намеренно создать омикрон

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Вирусолог Петр Чумаков предположил, что британцы могли намеренно создать омикрон
Новости науки
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Ранее вирусолог Петр Чумаков предположил, что британцы могли намеренно создать омикрон - «суперослабленный» штамм коронавируса. С ним в корне не согласны другие его коллеги.

«Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире», — данное высказывание профессора Чумакова, который еще раньше предположил, что новый штамм может стать «живой вакциной», на днях цитировали все отечественные СМИ.

Многие российские ученые данную версию не разделяют.

«Не вижу я там никакой человеческой руки, - комментирует микробиолог Михаил Щелканов на видео РБК. - Любой вирус способен существовать в форме множества вариантов. С течением времени те или иные версии начинают селектироваться... Сейчас мы видим, что вариант «качнулся» в сторону адаптации к человеческой популяции».

Вирусолог Алексей Аграновский уверен, что омикрон появился естественным путем за счет накопления множества мутаций. Причем изменения появились не все сразу. Мутации данный вариант собирал по одной и, скорее всего, в организме иммунодефицитного человека.

Об омикроне мир узнал 24 января. Сейчас он уже распространился практически в сотне государств мира. ВОЗ отмечает, что число заражений омикрон-штаммом увеличивается - считай, удваивается - каждые два-три дня. Новый вариант, возникший в ЮАР, демонстрирует небывалую скорость распространения - некоторые ученые называют ее феноменальной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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