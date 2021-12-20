The Washington Post: Германию заставляют мстить Путину

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The Washington Post: Германию заставляют мстить Путину
Политика
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Власти Германии столкнулись с давлением со стороны европейских союзников, которые хотят сделать из «Nord Stream – 2» «дубину против Путина».  Об этом в своей статье  для издания The Washington Post пишет Энтони Файола.

Критики говорят, что с газопроводом немецкие власти «добровольно подставляют шею под путинское ярмо». Если канцлер Шольц решится законсервировать «Северный поток — 2», то это оттолкнет от правительства немецкую промышленность, которая рассчитывает на этот источник энергии. Трубопровод готов к работе, но так как российские войска сосредоточились у границ Украины, европейские союзники оказывают давление на немецкого канцлера. Они требуют, чтобы Шольц пообещал остановить трубопровод в случае российской агрессии в отношении Украины. Противники трубопровода просят Шольца рискнуть энергетическим будущим Германии и сделать дипломатическую ставку против Путина.

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, недавно заявила, что в случае эскалации конфликта со стороны России трубопровод запущен не будет. Немецкое общество не доверяет Путину, но немцы в работе газопровода заинтересованы.

Как пишет автор статьи, Путин в любом случае получит удовольствие от грызни между союзниками. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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