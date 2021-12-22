Госсекретарь Блинкен: В мире наступит хаос без лидерства Америки

Энтони Блинкен, возглавляющий Госдепартамент США, оценил роль Америки на мировой арене. По мнению высокопоставленного американского чиновника, США играют организующую роль во взаимодействии с другими странами, поэтому лидерство Америки очень важно для всего мира.

Блинкен пояснил, что мир сам не организуется, поэтому ему грозит хаос без участия Америки. Когда США не вовлечены в работу, не ведут за собой, тогда кто-то другой пытается занять место лидера, но не в том виде, который бы продвигал интересы и ценности Америки, заявил госсекретарь. Не исключено, что глава американского внешнеполитического ведомства имел в виду Россию и Китай, которые претендуют на место мирового лидера, пишет lenta.ru . Однако стран, претендующих на роль лидера, гораздо больше.

Блинкен также сообщил, что провел множество встреч с коллегами, которые заявили ему, что рады лидерству США. Госсекретарь упомянул слова Джозефа Байдена, который заявил, что собирается добиться более стабильных отношений с Россией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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