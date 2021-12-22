Отставной генерал американской армии Ходжес: Россия не сможет захватить всю Украину

Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес, который сейчас работает в аналитическом центре европейской политики, заявил, что за новое вторжение в Украину Россия дорого заплатит. Давая оценку российской и украинской армиям, отставной военный отметил, что ВСУ проигрывает по составу и оснащению, но в случае полномасштабного наступления России украинские военные окажут сильное сопротивление. Ходжес также заявил, что не верит в то, что у России получится захватить Украину полностью. Поэтому никакой «красной линии», которая пересекала бы Украину, мы не увидим, сказал отставной генерал.

Бывший американский командующий полагает, что Россия сосредоточится на наступлении в юго-западном направлении вместо захвата всей Украины. Россия может использовать это направление, чтобы соединить контролируемую ею часть Донбасса с Крымом, с Черным морем. Но, по мнению бывшего военного чиновника, в Москве должны понимать, что и такая тактика приведет к многочисленным потерям среди россиян.

Журналисты спросили у Ходжеса о потерях России в случае с ситуацией в Донбассе. Он ответил, что таких данных у него нет, но знает, что украинская армия сейчас сильнее, чем в 2014 году. Бывший командующий высказал мысль о том, что степень враждебности населения Украины к России будет нарастать по мере продвижения российских войск на запад. При этом генерал уверен, что Россия не продвинется дальше Л/ДНР.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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