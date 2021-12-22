Отставной генерал американской армии Ходжес: Россия не сможет захватить всю Украину

В пандемии коронавируса приближается «момент истины», считает известный российский врач-кардиохирург Алексей Федоров. Подождать осталось всего
В Финляндии власти готовят ограничения, которые будут распространяться и на вакцинированных от коронавируса граждан страны. Их уже анонсировал
Микробиолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал о большом числе осложнений после вакцинации от коронавируса. Он привел данные статистики, которые
Портал Anonymousnews опубликовал видеообращение медсестры ковид-госпиталя из Берлина, в котором она рассказывает о реальной ситуации в сфере
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров считает, что та высокая смертность от коронавируса, которая наблюдается сейчас в России (за сутки
Как известно, работа стационара оценивается по показателям внутрибольничной смертности. Если смертность от инсультов и инфарктов в больницах вырастет
В последнее время в России всячески критикуют и распекают движение антивакцинаторов, которые категорически против прививок препаратами, которые не
Власти Германии столкнулись с давлением со стороны европейских союзников, которые хотят сделать из «Nord Stream – 2» «дубину против Путина». Об этом
Бывший глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков будет находиться в СИЗО до 9 января 2022 года. Адвокат Барабанщикова настаивал на
Известный американский вирусолог и иммунолог Роберт Мэлоун, один из изобретателей мРНК-вакцин, в интервью порталу WorldNetDaily сравнил новый штамм
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