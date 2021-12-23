The American Conservative: НАТО обостряет отношения с РФ ради собственной выгоды

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The American Conservative: НАТО обостряет отношения с РФ ради собственной выгоды
Политика
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Одна из последних публикаций издания The American Conservative посвящена заявлению Тода Уолтерса, главнокомандующего Объединенными вооруженными сил НАТО в Европе, который выступил с предложением разместить дополнительные войска и вооружение Альянса на территории Болгарии и Румынии.

Автор статьи Брэдли Девин обращает внимание на то, что военно-политический блок сейчас, по сути, уже лишен возможности расширения на восток. Если только НАТО не решит сделать Украину своим полноправным членом, чего так категорически не желает допустить Россия. Но даже если до этого дойдет, процесс будет долгим. В этой связи Альянс решил направить свою деятельность на укрепление своего уже установленного присутствия близ границ с Россией.

Джо Байден, глава Белого дома, постоянно подчеркивает, что Штаты не желают воевать с Россией. Но его слова идут вразрез с высказываниями некоторых высокопоставленных лиц.

«Судя по всему, нынешнее руководство НАТО не особо отличается от прежнего. И опять “битье в барабаны войны” помогает Альянсу наращивать свою мощь и гарантирует, что США будут и дальше выбрасывать миллиарды долларов на растущую толпу тех, кто не может самостоятельно обеспечить себе безопасность и постоянно раздувает исходящую от РФ угрозу, тем самым создавая опасность возникновения полномасштабной войны», — заключил Девлин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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