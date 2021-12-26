Путин пригрозил военным ответом в случае расширения НАТО на восток

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Путин пригрозил военным ответом в случае расширения НАТО на восток
Политика
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В случае расширения Североатлантического альянса на восток Москва даст военный ответ. Такое предупреждение озвучил Владимир Путин. Он заявил о том, что Россия не допустит каких-либо угроз со стороны НАТО и  расширения альянса в сторону российских границ. 

«Ответ может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», - заявил Путин.

Он также отметил рост напряженности в Европе и подчеркнул, что ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на плечах политиков Запада,  пишет Авиа.Про.

Между тем специалисты полагают, что речь не идет о начале вооруженного  конфликта, как ранее заявляли западные аналитики. Скорее всего, произойдет развертывание огромных сил, в том числе и новейшего вооружения, на участках границы России и стран НАТО.

Россия  располагает современными танками, тактическим ракетным вооружением, тысячами единиц артиллерии, гиперзвуковым оружием и РЭБ-вооружением. С помощью этого арсенала можно заставить Запад согласиться на предложение о проведении переговоров, на которых настаивает Москва. Возможно российские войска появятся в соседней Белоруссии, что станет для НАТО большой проблемой, подчеркнул специалист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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