Путин пригрозил военным ответом в случае расширения НАТО на восток

В случае расширения Североатлантического альянса на восток Москва даст военный ответ. Такое предупреждение озвучил Владимир Путин. Он заявил о том, что Россия не допустит каких-либо угроз со стороны НАТО и расширения альянса в сторону российских границ.

«Ответ может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», - заявил Путин.

Он также отметил рост напряженности в Европе и подчеркнул, что ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на плечах политиков Запада, пишет Авиа.Про.

Между тем специалисты полагают, что речь не идет о начале вооруженного конфликта, как ранее заявляли западные аналитики. Скорее всего, произойдет развертывание огромных сил, в том числе и новейшего вооружения, на участках границы России и стран НАТО.

Россия располагает современными танками, тактическим ракетным вооружением, тысячами единиц артиллерии, гиперзвуковым оружием и РЭБ-вооружением. С помощью этого арсенала можно заставить Запад согласиться на предложение о проведении переговоров, на которых настаивает Москва. Возможно российские войска появятся в соседней Белоруссии, что станет для НАТО большой проблемой, подчеркнул специалист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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