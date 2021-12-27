Американский профессор Латам: Россия заслуживает статуса великой державы

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Американский профессор Латам: Россия заслуживает статуса великой державы
Политика
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Профессор, преподаватель колледжа Макалестер Эндрю Латам заявил, что Россия заслужила статуса великой державы.

В своей статье для The Hill он заявил, что на Западе многие до сих пор воспринимают РФ как «несостоявшееся государство», пишет РИА Новости. Но это, уверен Латам, не соответствует действительности.

Россия, по его словам, давно перестала быть «геополитической мусорной корзиной» и играет на мировой арене уже далеко не «эпизодическую роль».

«Россия однозначно заслуживает статуса великой державы — страны, обладающей как сильными инструментами национальной власти, так и желанием их использовать для влияния на мировую политику», — уверен Латам.

Он подчеркнул, что с момента распада СССР в России модернизированы ядерные силы и обычное вооружение. Но также, что немаловажно, Россия  достигла успехов в развитии «мягкой силы», разработав огромный арсенал инструментов для создания образа доброжелательной страны и привлечения политической поддержки.

Российские культурные центры, университеты, СМИ и РПЦ работают на имидж страны. Россия также часто и в больших объемах предоставляет другим странам гуманитарную помощь и поддержку в обеспечении безопасности.

Но что еще более важно, это то, что, по словам профессора, Россия «активно продвигает идею о существовании жизнеспособных альтернатив вырождающейся западной демократии».

Поэтому Вашингтону придется считаться с Москвой, а не пытаться диктовать России свои условия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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