Профессор, преподаватель колледжа Макалестер Эндрю Латам заявил, что Россия заслужила статуса великой державы.

В своей статье для The Hill он заявил, что на Западе многие до сих пор воспринимают РФ как «несостоявшееся государство», пишет РИА Новости . Но это, уверен Латам, не соответствует действительности.

Россия, по его словам, давно перестала быть «геополитической мусорной корзиной» и играет на мировой арене уже далеко не «эпизодическую роль».

«Россия однозначно заслуживает статуса великой державы — страны, обладающей как сильными инструментами национальной власти, так и желанием их использовать для влияния на мировую политику», — уверен Латам.

Он подчеркнул, что с момента распада СССР в России модернизированы ядерные силы и обычное вооружение. Но также, что немаловажно, Россия достигла успехов в развитии «мягкой силы», разработав огромный арсенал инструментов для создания образа доброжелательной страны и привлечения политической поддержки.

Российские культурные центры, университеты, СМИ и РПЦ работают на имидж страны. Россия также часто и в больших объемах предоставляет другим странам гуманитарную помощь и поддержку в обеспечении безопасности.

Но что еще более важно, это то, что, по словам профессора, Россия «активно продвигает идею о существовании жизнеспособных альтернатив вырождающейся западной демократии».

Поэтому Вашингтону придется считаться с Москвой, а не пытаться диктовать России свои условия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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