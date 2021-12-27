Огромные колонны российской военной техники замечены возле границ Украины

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Огромные колонны российской военной техники замечены возле границ Украины
Политика
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В сторону северной украинской границы выдвинулась российская техника. Речь идет о десятках армейских грузовиков с реактивными системами залпового огня, топливозаправщиками и танками. О количестве техники мало что известно, но можно говорить как минимум о сотне военных машин. Эксперты отмечают, что ранее в этом направлении выдвинулась инженерная техника, в том числе мостоукладчики и установки разминирования. 

Это дает право утверждать, что в случае угрозы со стороны Запада или же Украины российские войска могут занять территорию противника в течение 30-40 минут. 

Передвижение российской военной техники к северной украинской границе началось после развертывания ВС РФ вдоль восточных рубежей Украины. Известно, что новый полевой лагерь российской армии находится в 35 километрах от украинской границы, что позволяет незамедлительно реагировать на угрозы для России и ее граждан, проживающих в Донбассе, пишет avia.pro.

Ранее стало известно о том, что Россия направила к границам Украины комплексы ПВО С-350 и С-400.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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