INews: пророчество Путина о повторении Штатами судьбы СССР начало сбываться

Соединенные Штаты Америки уже сделали первый шаг на своем пути к тяжелейшему кризису. Об этом пишут обозреватели китайского издания iNews.

До пандемии коронавируса США были уверены в собственном превосходстве и стабильности в стране. Ковид же ускорил кризис, который назревал давно, а с приходом на пост президента Джо Байдена стал более явным.

Новый хозяин Белого дома сделал приоритетом внешнюю политику, начав «крестовой поход» на Россию и Китай, а решение внутренних проблем отложил на потом.

Китайские авторы считают, что суть кризиса, в котором оказались США, совершенно точно описал президент РФ Владимир Путин, выступая летом нынешнего года на Петербургском международном экономическом форуме. Он тогда заявил, что не Москва и не Пекин, а Вашингтон является главным противником своей страны.

Китайцы считают его высказывание пророческим, которое уже начинает сбываться.

По сути, США повторяют более чем 30-летнюю ошибку Советского Союза, не обращая внимания на внутренние проблемы страны, и тем самым приближают ее распад.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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