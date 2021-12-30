Кедми перечислил три страны, которым следует «смириться» перед Россией

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Кедми перечислил три страны, которым следует «смириться» перед Россией
Политика
Военный эксперт из Израиля Яков Кедми

Военный эксперт из Израиля Яков Кедми поделился своим видением развития геополитической ситуации в мире в 2022 году. Свой прогноз он озвучил в беседе с телеканалом «ЦарьГрад».

Кедми уверен, что обороноспособность России на фоне ослабления США и Альянса усилится, и трем странам придется с этим смириться. Иначе могут последовать военные действия или удары со стороны Москвы. Таким образом, может быть решена «проблема фантазий Украины, Грузии и Молдовы на вступление в НАТО».

«В случае отсутствия политического решения по выходу из ситуации, возможно силовое применение Россией для устранения этих баз. По факту это приведёт к военным действиям или к военным ударам со стороны РФ по этим базам», - предостерег военный эксперт.

О какой-то серьезной войне, тем более Третьей мировой, говорить не стоит. Но базы будут ликвидированы, и странам придется «проглотить» это, поскольку уже сейчас очевидно - Соединенные Штаты не готовы к вооруженному конфликту с Россией.

В заключение политолог заверил, что в данный момент стратегическое преимущество на стороне РФ. Что касается США, они и внешне, и внутренне слабы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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