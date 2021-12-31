Иммунолог Продеус рассказал, как можно переубедить 90% антиваксеров

Недоверие граждан к разработанным вакцинам от коронавируса серьезно осложнило процесс достижения коллективного иммунитета. Когда дело дошло до прививок детям, антиваксеров стало еще больше. Людей накрыли страхи, они начали кричать: «Не позволим!», даже не желая вникать в историю создания вакцин, узнавать о ее эффективности и так далее.

Иммунолог Андрей Продеус говорит, что к вопросу надо подходить персонифицировано, так как все люди разные. И несогласные найдутся в любом случае.

«Все мы учили матанализ, знаем, что такое «Нормальное распределение» (оно же «распределение Гаусса»). Реакция на любой препарат как правило будет напоминать этот колокол: примерно у 80-90% людей реакция будет примерно одинаковой, но обязательно будет по 5% с каждой из сторон «гауссиана», у которых не будет реакции вообще и те, чья реакция будет крайне негативной», - рассказал он в беседе с ОСН.

И здесь важно доказать сомневающимся и противникам вакцинации, что последствия для небольших групп нельзя проецировать на тех детей, для которых препарат будет и полезным, и безопасным.

Многое, по мнению доктора наук, будет зависеть от врача. Он должен проанализировать пациента, и опираясь на его состояние, выбрать правильное время для вакцинации, дать правильные рекомендации, определиться, сколько раз и с какой периодичностью требуется данная процедура.

«Если вы будете подходить с такой разумной позиции, а не чесать всех под одну гребёнку, я думаю, у вас 90% людей, которые с настороженностью относятся к вакцинации, пропадёт», - заключил Андрей Продеус.

Напомним, что в России вакцинация подростков от коронавируса может быть начата уже после Нового года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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