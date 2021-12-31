Иммунолог Продеус рассказал, как можно переубедить 90% антиваксеров

Глава рабочей группы «Отходы» Общественного совета Минприроды РФ, эколог Сергей Грибалев раскритиковал мусорную реформу Санкт-Петербурга. Эксперт
Смольный заказал ряд постов в подконтрольных СМИ о том, что в транспортном коллапсе виновен приезд президента России Владимира Путина и саммит с
Весь 2021 год петербуржцы преодолевали трудности из-за плохой работы Смольного. Им пришлось мириться с неэффективной «ковид»-политикой и
Несмотря на усугубление социальных проблем Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов 30 декабря, подводя итоги года, отчитался о мнимых
Одним из ключевых аргументов противников прививок является статистика, которая демонстрирует высокий уровень заболеваемости коронавирусом в странах с
Вакцинация от коронавируса с применением мРНК-препаратов на самом деле является «генной терапией», заявил исполнительный директор Bayer Стефан Элрих.
В Великобритании удивлены реальным масштабом заболеваемости коронавирусом. Газета The Daily Mail привела новые данные, из которых следует, что
Врачи, медсестры, пожарные, полицейские и юристы написали письмо главе Минздрава Чехии Властимилу Валеку, в котором назвали решение об обязательной
Аденовирусные и мРНК-вакцины почти не защищают от заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в интервью информационному агентству «SM.News»
В провинции Онтарио (Канада) обнародовали свежую статистику по омикрон-штамму коронавируса. Из нее следует, что вероятность заражения новым вариантом
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