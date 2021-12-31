РИА Новости: Западные СМИ высказались о разговоре президентов РФ и США

Беседа глав РФ и США стала одним из самых обсуждаемых событий уходящего года — эксперты отмечают, что Владимир Путин и Джо Байден пытались создать условия для дипломатического разрешения ситуации касательно Украины. При этом аналитики отметили, что окончательных договоренностей достигнуто не было и обсуждение ситуации может продолжиться в 2022 году. Об этом пишет «РИА Новости».

Одной из определяющих тем диалога между Кремлем и Белым домом стала ситуация вокруг Украины. Известно, что президент США Джо Байден пообещал не размещать на территории Украины наступательные ударные вооружения, однако не исключил возможности применения антироссийских санкций. В ответ на такое заявление президент РФ Владимир Путин указал, что в случае применения антироссийских санкций Москва может окончательно разорвать договоренности с Белым домом.

«Обе стороны пытались создать эффективный дипломатический ландшафт для последующих переговоров в Женеве, Брюсселе и Вене. Однако Владимир Путин действовал с позиции силы, и его окончательные намерения касательно Украины так и остались невыясненными», - указало издание «New York Times».

Французский обозреватель «Monde» обозначил, что в ходе переговоров президенты РФ и США пытались обсудить программу европейской безопасности, однако так и не пришли к консенсусу.

«Переговоры российского и американского лидеров все же запустили дипломатический цикл, который в итоге сможет разрядить напряженность между странами», - указано в издании.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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