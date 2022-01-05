Станкевич: Властям РФ придется отложить планы по снижению числа бедных

Политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич счел экономические планы российских властей на 2022 год консервативными и защитными, без намека на прорыв. А это значит, что снова будет отложена в долгий ящик программа по снижению числа бедных в стране.

«Как реальные располагаемые доходы граждан, так и совокупный потребительский спрос будут стагнировать, чему дополнительно способствует инфляция, превысившая 8%. Планы по значительному сокращению числа бедных придётся снова отложить», - рассказал Станкевич в беседе с ИА REGNUM .

Политолог уверен, что в обозримой перспективе снижения спроса и цен на газ/нефть не будет. Благодаря этому государство с легкостью, не испытывая проблем, закроет доходную часть бюджета.

Обострение санкционной войны он прогнозирует только ближе к концу 2022 года, да и то только в случае провала переговоров России со Штатами и НАТО. В первом полугодии введение новых санкций, по его словам, маловероятно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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