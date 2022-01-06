Политолог Затулин о происходящем в Казахстане: Запад ни при чем

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Политолог Затулин о происходящем в Казахстане: Запад ни при чем
Политика
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин

Происходящее сейчас в Казахстане Запад организовать не мог, хотя полностью исключить его вовлеченность в события в этой стране и нельзя - он, вероятно, воспользуется ситуацией с пользой для себя. Об этом во время эфира на радио «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Полагать, что Запад непосредственно руководит происходящим в Казахстане, добивается нужных результатов, мне кажется, это перебор», - сказал политолог.

Он, как и многие другие эксперты-международники, считает, что протесты в Казахстане - следствие конфликта кланов Касыма-Жомарта Токаева и Нурсултана Назарбаева. Невзирая на то, что именно первый считается главой государства, Казахстаном по-прежнему управлял Назарбаев, контролируя многие процессы в стране.

На сторонников лидера нации сейчас оказывается сильное давление. Кроме того, что самого Назарбаева сместили с должности главы Совбеза, так еще и отправили в отставку первого зама руководителя КНБ Абиша Самата Сатыбалдыулы, племянника экс-президента.

Протесты были организованы, это понятно (хотя и достоверно неизвестно, кем), а сжиженный газ был только поводом.

Напомним, что некоторые политологи склоняются к мысли, что тем неизвестным центром, который организовал протесты, был Токаев и его сторонники. Они массовыми волнениями якобы задумали покончить с двоевластием в стране, а решив задачу, принялись жестко расправляться с радикалами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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