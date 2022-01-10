США отказались обсуждать с РФ безопасность Европы без своих союзников по НАТО

В Женеве начались переговоры по безопасности между представителями Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Однако, как передает телеканал «Россия 24» с места события, США отказались вести диалог на эту тему без своих союзников по НАТО из Европы. Тем не менее, первым раундом прошедших переговоров российская сторона осталась довольна.

Он прошел в узком составе. Представители Вашингтона объявили, что тему безопасности в Европе без своих союзников из ЕС обсуждать не намерены. Российские дипломаты рассказали журналистам, что американцам не очень удобно вести двусторонний диалог с Москвой из-за группы Альянса, настроенной против РФ.

Замглавы МИД России Сергей Рябков первым раундом переговоров удовлетворен. Он признал, что разговор неимоверно сложный. Впрочем, никто и не рассчитывал, что он будет простым.

«Потрясающе, замечательно. Мы погрузились в материю предстоящих дел, но разговор сложный, он не может быть легким. Но, в принципе, деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», – прокомментировал Рябков.

Добавим, что американскую делегацию в Женеве возглавил первый заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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