The American Conservative: Основной проблемой США является не Россия

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов предположил, что в стране могут отменить пенсионную реформу из-за событий в Казахстане. Политик
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга отчиталась о темпах уборки снега с использованием спецтехники. Пресс-служба администрации
Врачи Мариинской больницы борются за жизнь туристки из Краснодарского края. Медики выявили у женщины закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.
Пенсионное пособие начнут начислять россиянам уже с этого понедельника, 10 января. Выдавать денежные средства будут пенсионерам, которые проживают в
Корпус детской больницы Святой Марии Магдалины в 2020 году был готов к сдаче всего на 12%. Но в строительство вмешался губернатор Санкт-Петербурга
Специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербург пришел теплый атмосферный фронт. По его словам, в городе ожидается
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления о предоставлении субсидий бизнесменам. Петербургские предприниматели получат
Российским десантникам, прибывшим в Казахстан, удалось разбить силы боевиков всего лишь за час. Они разгромили превосходящие силы террористов и
Сегодня утром в столице Казахстана снова возобновились серьезные уличные боевые действия. По предыдущей информации, радикалы совершили несколько
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов раскрыл подробности получения доплаты к пенсии в размере 5 тысяч рублей.
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