The American Conservative: Основной проблемой США является не Россия

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The American Conservative: Основной проблемой США является не Россия
Политика
Фото из открытых источников

Эксперты The American Conservative уверены, что для США Россия далеко не основная проблема и угроза.

Сейчас Вашингтон продолжает кричать о необходимости защитить Украину от вмешательства России. Но при этом в Белом Доме не раз признавали ранее и продолжают признавать, что Украина не является частью стратегических интересов США.

В реальности, по мнению аналитиков, угрозу для США представляет Китай, а активное давление на Москву толкает ее к Пекину, что явно не на руку Вашингтону. Развитие взаимодействия между Россией и Китаем может существенно усилить их роль на мировой политической арене, тогда как влияние США ослабнет.

Учитывая это, эксперты советуют  Вашингтону сместить внимание на Азию и согласиться с тем, что Киев входит в зону интересов России.

Только так можно будет избежать ситуации, при которой Китай потеснит США с позиций мирового лидера на политической арене.

Отметим, РФ потребовала ранее от США и НАТО остановить расширение на восток, в том числе и за счет Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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