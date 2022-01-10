Россия 12 января начнет вывод войск из Казахстана

Россия может начать вывод войск из Казахстана уже в среду, так как было объявлено о завершении активной фазы антитеррористической операции, что предполагает скорое возвращение российских десантников на родину.

Ранее в Москве заявили о том, что российские военные могут находиться в Казахстане около месяца, но пресс-секретарь президента Казахстана заявил о том, что вывод сил ОДКБ следует ожидать в течение ближайшей недели, пишет avia.pro .

Сейчас в Казахстане находится более 2 тыс. российских военных, хотя иностранные СМИ сообщали о том, что там десантников гораздо больше. В любом случае, пребывание российских военных в соседней стране позволило предотвратить государственный переворот.

Напомним, что массовые протесты начались 2 января после повышения цен на автомобильное топливо с 60 до 120 тенге.

Организации Договора коллективной безопасности пришлось направить миротворческий контингент в Казахстан. Таким образом, на несколько дней некоторые регионы Казахстана стали горячей точкой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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