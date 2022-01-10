Россия 12 января начнет вывод войск из Казахстана

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов предположил, что в стране могут отменить пенсионную реформу из-за событий в Казахстане. Политик
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга отчиталась о темпах уборки снега с использованием спецтехники. Пресс-служба администрации
Пенсионное пособие начнут начислять россиянам уже с этого понедельника, 10 января. Выдавать денежные средства будут пенсионерам, которые проживают в
Врачи Мариинской больницы борются за жизнь туристки из Краснодарского края. Медики выявили у женщины закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.
Специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербург пришел теплый атмосферный фронт. По его словам, в городе ожидается
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления о предоставлении субсидий бизнесменам. Петербургские предприниматели получат
Первый рабочий день после новогодних праздников обернулся для петербуржцев семибалльными пробками. Горожане массово опаздывали на работу из-за
Российским десантникам, прибывшим в Казахстан, удалось разбить силы боевиков всего лишь за час. Они разгромили превосходящие силы террористов и
Сегодня утром в столице Казахстана снова возобновились серьезные уличные боевые действия. По предыдущей информации, радикалы совершили несколько
Депутат Государственной Думы от КПРФ Михаил Щапов заявил об обнищании российских регионов, отметив, что их совокупный долг продолжает увеличиваться.
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